На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские акционеры рассказали о принципах выбора акций для покупки

«СберИнвестиции»: 36% российских инвесторов чувствуют себя совладельцами компаний
true
true
true
close
Depositphotos

Более трети российских акционеров (36%) рассказали, что чувствуют себя совладельцами компаний, в которые инвестируют, следует из результатов опроса «СберИнвестиций» к 25-летию брокера Сбера.

По данным опроса, 65% российских акционеров выбирают компаний из-за высоких показателей роста, 27% выбирают по интересам к конкретному сектору, 26% испытывают личную симпатию к бренду, а 26% опираются на мнение экспертов и блогеров.

Говоря о продаже акций, 9% респондентов заявили, что готовы пересмотреть стратегию или продать акции при первом негативном сигнале. Также 38% готовы продать часть акций, 20% будут держать акции даже при плохом исходе, а 33% продолжат инвестировать при сильном падении стоимости.

Как рассказала руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова, частные инвесторы могут донести до эмитента, во что именно они верят.

«Нам важно долгосрочное видение, взгляд совладельца, думающего о будущем своей компании. Именно поэтому мы запустили Клуб акционеров Сбера — закрытое сообщество для инвесторов, которые владеют акциями банка в «СберИнвестициях», — сказала она.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами