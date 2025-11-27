Российские акционеры рассказали о принципах выбора акций для покупки

Более трети российских акционеров (36%) рассказали, что чувствуют себя совладельцами компаний, в которые инвестируют, следует из результатов опроса «СберИнвестиций» к 25-летию брокера Сбера.

По данным опроса, 65% российских акционеров выбирают компаний из-за высоких показателей роста, 27% выбирают по интересам к конкретному сектору, 26% испытывают личную симпатию к бренду, а 26% опираются на мнение экспертов и блогеров.

Говоря о продаже акций, 9% респондентов заявили, что готовы пересмотреть стратегию или продать акции при первом негативном сигнале. Также 38% готовы продать часть акций, 20% будут держать акции даже при плохом исходе, а 33% продолжат инвестировать при сильном падении стоимости.

Как рассказала руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова, частные инвесторы могут донести до эмитента, во что именно они верят.

«Нам важно долгосрочное видение, взгляд совладельца, думающего о будущем своей компании. Именно поэтому мы запустили Клуб акционеров Сбера — закрытое сообщество для инвесторов, которые владеют акциями банка в «СберИнвестициях», — сказала она.