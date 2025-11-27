На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутат Госдумы прокомментировал ситуацию с бегством Наоко из России

Депутат Романов: мать певицы Наоко сломала девушке жизнь
true
true
true
close
Telegram-канал «РОМАНОВ Z»

После ареста исполнительницы песен иноагентов Дианы Логиновой (Наоко) ее мать сначала просила о помощи, а после освобождения резко поменяла позицию, рассказал в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ от Санкт-Петербурга Михаил Романов.

«Мать Дианы просто продала свою дочь за 30 серебряников врагам России, а после бежала с ней в Ереван. Этим решением мама сломала девушке жизнь. Родные Наоко встали в один ряд с беглыми экстремистами – Марией Певчих (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов) и Евгением Чичваркиным (признан в РФ иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) (внесенных в список иностранных агентов, а также в перечень террористов и экстремистов), «вступившихся» в публичном поле за музыкантов», — сказал он.

Романов отметил, что молодых музыкантов использовали враги России.

«Не сами же они придумали распевать в воюющей против неонацизма стране песни персон, которые спонсируют вражескую сторону. Эта история демонстрирует, как жестоки и циничны беглые враги России. Им нисколько не жаль подставлять детей, чтобы завладевать умами нашей молодежи, вовлекать их в диверсии, добиваться раскола российского народа», — добавил депутат.

По мнению Романова, вся история с Наоко направлена на то, чтобы деморализовать российское общество.

«Мы знаем, как с этим бороться, понимаем замысел врага и можем защитить молодежь от влияния беглых экстремистов. Например, для этого Госдумой был принят и уже подписан президентом закон, понижающий возраст уголовной ответственности за экстремизм», — заявил он.

Романов подчеркнул, что подобная участь постигнет всех, кто не верен своей Родине.

«Другие участники группы не покинули Россию - они остались дома. Возможности нашей великой страны остались для них открыты, несмотря на ошибку молодости. Буду рад если станут участниками патриотических концертов. При необходимости содействие в их организации будет оказано», — заключил депутат.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами