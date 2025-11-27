Депутат Госдумы прокомментировал ситуацию с бегством Наоко из России

После ареста исполнительницы песен иноагентов Дианы Логиновой (Наоко) ее мать сначала просила о помощи, а после освобождения резко поменяла позицию, рассказал в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ от Санкт-Петербурга Михаил Романов.

«Мать Дианы просто продала свою дочь за 30 серебряников врагам России, а после бежала с ней в Ереван. Этим решением мама сломала девушке жизнь. Родные Наоко встали в один ряд с беглыми экстремистами – Марией Певчих (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов) и Евгением Чичваркиным (признан в РФ иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) (внесенных в список иностранных агентов, а также в перечень террористов и экстремистов), «вступившихся» в публичном поле за музыкантов», — сказал он.

Романов отметил, что молодых музыкантов использовали враги России.

«Не сами же они придумали распевать в воюющей против неонацизма стране песни персон, которые спонсируют вражескую сторону. Эта история демонстрирует, как жестоки и циничны беглые враги России. Им нисколько не жаль подставлять детей, чтобы завладевать умами нашей молодежи, вовлекать их в диверсии, добиваться раскола российского народа», — добавил депутат.

По мнению Романова, вся история с Наоко направлена на то, чтобы деморализовать российское общество.

«Мы знаем, как с этим бороться, понимаем замысел врага и можем защитить молодежь от влияния беглых экстремистов. Например, для этого Госдумой был принят и уже подписан президентом закон, понижающий возраст уголовной ответственности за экстремизм», — заявил он.

Романов подчеркнул, что подобная участь постигнет всех, кто не верен своей Родине.

«Другие участники группы не покинули Россию - они остались дома. Возможности нашей великой страны остались для них открыты, несмотря на ошибку молодости. Буду рад если станут участниками патриотических концертов. При необходимости содействие в их организации будет оказано», — заключил депутат.