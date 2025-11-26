На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дерматовенеролог раскрыла, что может стать причиной перхоти

Перхоть на коже головы может возникать из-за генетической предрасположенности, стресса или неправильного ухода. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии медицинского факультета Государственного университета просвещения, дерматовенеролог Марина Гуреева.

«В большинстве случаев перхоть — это легкая форма себорейного дерматита. Его вызывают липофильные дрожжеподобные грибы Malassezia spp. Они присутствуют на коже головы у всех людей, но у некоторых начинают бесконтрольно размножаться, питаясь кожным салом, избыточная выработка которого создает идеальную среду для их роста. Но только чрезмерного размножения дрожжеподобных грибов недостаточно для формирования симптомов себорейного дерматита. В настоящее время определены генетические особенности, которые приводят к чрезмерной колонизации Malassezia spp. и развитию воспалительных проявлений себорейного дерматита, а также другие предрасполагающие факторы (психоэмоциональное напряжение, нейроэндокринные расстройства, иммунодефицит, неправильный уход за кожей, прием лекарственных препаратов). Увеличение количества больных, страдающих себорейным дерматитом, регистрируют также среди пациентов с ВИЧ-инфекцией, болезнью Паркинсона, с алкогольным панкреатитом, гепатитом С, депрессиями», — сказала она.

По словам Гуреевой, отсутствие своевременного лечения может привести к более тяжелым формам дерматита и заражению бактериальными инфекциями.

«Легкая форма себорейного дерматита волосистой части головы (перхоть) встречается часто, у 15-20% населения, но не всегда пациенты обращаются за медицинской помощью. Если не обратиться к дерматовенерологу своевременно, воспалительный процесс усилится и может привести к более тяжелым формам себорейного дерматита с выраженным покраснением, зудом и даже образованием корок. Постоянный зуд заставляет пациента расчесывать кожу головы. Эти повреждения становятся входными воротами для бактерий (например, золотистого стафилококка), что может привести к бактериальным инфекциям кожи головы (пиодермии), которые лечатся уже гораздо сложнее и могут вызывать выпадение волос. Кроме того, возникает социальный и психологический дискомфорт. В обществе до сих пор существует стереотип, что перхоть — это признак неряшливости и плохой гигиены. Это приводит человека к неуверенности в себе, становится источником хронического стресса», — добавила она.

Врач отметила, что перхоть может быть симптомом и более серьезных заболеваний, например, псориаза и красной волчанки.

«Иногда перхоть — это «верхушка айсберга». Ее причинами могут быть гормональные нарушения (например, колебания андрогенов), хронический стресс и неврозы, иммунодефицитные состояния. Перхоть может быть симптомом других заболеваний: псориаза, красной волчанки, аллергического дерматита, грибковых инфекций и т.д. Обращение к врачу- дерматовенерологу или трихологу поможет не только избавиться от перхоти, но и выявить истинную причину», — заключила она.

Ранее россиян предупредили о риске облысения из-за мытья волос гелем для душа.

