Аналитик объяснил, что будет с айфонами россиян после новых ограничений Apple

Аналитик Муртазин: Apple не заблокирует айфоны в РФ, дефицита устройств не будет

Корпорация Apple ужесточила контроль за дистрибьюторами в рамках борьбы с серыми поставками и реэкспортом техники на российский рынок, в частности – из Индии. Нарушителям грозят многомиллионные штрафы. Однако к дефициту устройств на российском рынке это не приведет, считает владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В беседе с 360.ru он также отметил, что никаких блокировок при активации айфонов с российскими сим-картами опасаться не стоит.

По мнению специалиста, если бы корпорация намеревалась блокировать свои устройства на территории РФ, то это бы уже давно было сделано. По факту же, компании безразлично, где находится покупатель, поэтому, несмотря на уход Apple из РФ, рынок в стране поддерживается, никаких блокировок не предвидится.

Муртазин также опроверг мнение о массовом завозе продукции Apple из Индии, заявив, что это на самом деле самый невыгодный путь транспортировки.

«У нас есть три региона, которые считаются основными донорами: это Ближний Восток, в частности Дубай, сама Америка, откуда выгодно везти айфоны, и Юго-Восточная Азия. Например, Сингапур, как перевалочный пункт, на данный момент занимает третью строчку», — перечислил аналитик, добавив, что из Индии айфоны в основном поставляют в Северную Африку.

В целом ужесточение норм со стороны корпорации направлено на борьбу с серым рынком как таковым, а не конкретно на Россию, считает Муртазин. Это делается с целью ограничения деятельности недобросовестных дистрибьюторов, а не остановки поставок на российский рынок, убежден он.

«Чем больше поставщик продает устройств, тем больше его вознаграждение. Дефицита айфонов в России нет и не будет», — подчеркнул аналитик.

Напомним, 25 ноября стало известно, что корпорация Apple ужесточила контроль за дистрибьюторами в Индии на фоне массового незаконного вывоза новых смартфонов, преимущественно в Россию. Официальные распространители продукции Apple направили розничным сетям письма с предупреждением о высоких штрафах и блокировке дилерских кодов в случае активации iPhone, особенно новейшей 17-й серии, с использованием иностранных SIM-карт в течение 90 дней после покупки.

Розничные продавцы оспаривают справедливость новых правил, указывая, что проблема касается всех каналов сбыта, включая крупные сети и онлайн-платформы.

Ранее в Госдуме усомнились, что Apple будет отключать свои гаджеты в России.