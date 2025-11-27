Россиянам рассказали о необычном способе допзаработка, который доступен каждому

Эксперт Коломиченко: на фотостоках можно зарабатывать от 5 тыс. в месяц

Россияне все активнее рассматривают дополнительные источники дохода — в 2025 году почти половина жителей страны нашли подработку. При этом не все знают о создании контента для фотостоков — доступном способе монетизации творчества даже для любителей, особенно сейчас, когда ИИ позволяет создавать конкурентные работы без профессиональной аппаратуры. О том, как зарабатывать на фотостоках, «Газете.Ru» рассказала Людмила Коломиченко, соучредитель и коммерческий директор маркетплейса Hires.ru.

По словам эксперта, стоки — это площадки, на которых можно продавать или сдавать в аренду свои изображения, видео, аудио и прочий контент. Изначально стоковые платформы были ориентированы только на фотографии и воспринимались как бессистемные архивы, но в последние годы площадки стали более структурированными и современными.

«Сегодня это полноценные маркетплейсы, где творчество превращается в работу и приносит доход авторам. Ожидается, что рынок стоковых изображений в период с 2025 по 2029 год вырастет на 1,28 млрд долларов, что говорит о потенциальном росте спроса на подобный контент», — объяснила она.

Как отметила эксперт, рекламные агентства, телеканалы и издательства регулярно пользуются такими площадками, чтобы быстро получать качественные материалы для коммерческих и информационно-развлекательных целей, экономя время и ресурсы на собственных съемках. Самые востребованные темы: лайфстайл, медицина, офисная жизнь, а также сезонные события, такие как Новый год.

«Однако узкая тематика с ограниченной аудиторией может приносить больше дохода, чем классические тренды. Например, изображения рождественской индейки могут быть у каждого автора, а шафрановые булочки lussekatter популярны только в Швеции — их фото ищет вполне определенная аудитория. Качественно подготовленный материал в узкой нише обеспечивает более стабильный доход. В текущем сезоне на первый план выходят аутентичность и естественность. Это связано с тем, что люди устали от идеальных постановочных кадров. Теперь ценятся живые эмоции и сцены из повседневности», — заявила специалист.

По этой же причине растет интерес к макросъемке. Текстуры, крупные планы, детали, поверхности объектов — кожа, ткань, листья или металл — добавляют ощущение реальности и осязаемости.

«Популярен гибридный формат с использованием ИИ: авторы комбинируют классическую съемку с генеративными технологиями, помещая реальных моделей в цифровые пространства. Особое внимание уделяется мобильной адаптации. Вертикальный формат, продуманная композиция и свободное пространство для текста превращают обычные фото в готовый контент для социальных сетей и мобильных приложений, что также пользуется спросом», — сказала Коломиченко.

​Говоря о том, сколько можно заработать на стоках, эксперт заявила: от 5 тыс. рублей в месяц — для тех, кто только начал или рассматривает стоки как дополнительный источник дохода.

«До 200 тыс. рублей и выше — для профессионалов, которые анализируют тренды, загружают работы сразу на несколько площадок и видят в этом полноценный бизнес», — отметила она.

При работе со стоковым контентом важно учитывать юридические аспекты. Для съемок людей в коммерческих целях необходимо оформление модель-релизов — официальных разрешений на использование образа модели в рекламных материалах.

«Для контента, созданного с помощью ИИ, действует правило обязательного указания этого факта при публикации. Исключением являются случаи, когда в запросе фигурируют конкретные имена знаменитостей или названия достопримечательностей — такие материалы небезопасны для коммерческого использования», — добавила эксперт.

Наконец, правильное описание и маркировка контента позволяют платформам корректно классифицировать работы и делать их доступными для целевой аудитории. При описании важно указывать, к какому типу — коммерческому или редакционному — относится произведение. Соблюдение этих правил помогает избежать отклонений материалов и защищает автора и покупателя от возможных юридических рисков.

