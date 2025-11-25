На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мигранты изнасиловали девушку на глазах у ее жениха

В Риме мигранты надругались над девушкой и заставили ее жениха смотреть
dies-irae/Shutterstock/FOTODOM

В Риме компания мигрантов из Марокко подвергла групповому изнасилованию 18-летнюю девушку. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, пострадавшая вместе с 24-летним женихом припарковались недалеко от парка. В момент, когда на них не было одежды, несколько человек разбили стекло машины и силой вытащили пассажиров из салона.

Девушку оттащили на несколько шагов, после чего изнасиловали, молодого человека заставляли смотреть на это. Он требовал прекратить и угрожал марокканцам, но они не прекратили. После произошедшего преступники скрылись.

«Офицеры полиции заявили, что нападение началось как ограбление, поскольку во время нападения были похищены вещи пары», – сообщается в публикации.

В результате троих мужчин арестовали, отпечатки их пальцев совпали с найденными на стекле машины. Не исключается, что участников инцидента было около пяти, остальных ищут.

Ранее мужчина изнасиловал девушку друга, выдав себя за него.

