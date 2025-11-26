На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские врачи спасли мужчину с огромной опухолью на лбу

В Бурятии врачи прооперировали мужчину с огромной опухолью на лбу
true
true
true
close
Telegram-канал РКБ им. Н.А. Семашко

Врачи Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко прооперировали мужчину с крупным образованием лобных пазух. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

По словам пациента, весной 2024 года его начал беспокоить отекший глаз. Он отправился в поликлинику, где ему сделали КТ придаточных пазух носа и обнаружили мукоцеле — доброкачественную опухоль лобных пазух. Пациента направили на операцию, но он пропустил ее.

«За три месяца образование, достигшее в диаметре около 5 см, начало разрушать все вокруг: межпазушную перегородку, переднюю, заднюю стенки лобной пазухи и медиальную стенку орбиты. Кроме этого, оно было спаяно с твердой мозговой оболочкой, практически проникнув в мозг», — поделились в пресс-службе больницы.

Хирурги провели операцию, в ходе которой удалили мукоцеле и восстановили поврежденные кости. После восстановительного периода пациента выписали домой.

Ранее в Пермском крае врачи спасли 41-летнюю роженицу после шести остановок сердца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами