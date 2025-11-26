Российские врачи спасли мужчину с огромной опухолью на лбу

В Бурятии врачи прооперировали мужчину с огромной опухолью на лбу

Врачи Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко прооперировали мужчину с крупным образованием лобных пазух. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

По словам пациента, весной 2024 года его начал беспокоить отекший глаз. Он отправился в поликлинику, где ему сделали КТ придаточных пазух носа и обнаружили мукоцеле — доброкачественную опухоль лобных пазух. Пациента направили на операцию, но он пропустил ее.

«За три месяца образование, достигшее в диаметре около 5 см, начало разрушать все вокруг: межпазушную перегородку, переднюю, заднюю стенки лобной пазухи и медиальную стенку орбиты. Кроме этого, оно было спаяно с твердой мозговой оболочкой, практически проникнув в мозг», — поделились в пресс-службе больницы.

Хирурги провели операцию, в ходе которой удалили мукоцеле и восстановили поврежденные кости. После восстановительного периода пациента выписали домой.

Ранее в Пермском крае врачи спасли 41-летнюю роженицу после шести остановок сердца.