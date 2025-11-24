На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат Миронов призвал избавиться от транспортного налога

Депутат Миронов: транспортный налог нужно не повышать, а ликвидировать
Vunishka/Shutterstock/FOTODOM

Вместо транспортного налога необходимо вводить полноценный налог на роскошь, в том числе на дорогие авто. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, комментируя повышение транспортного налога в регионах.

«Сразу несколько регионов планируют увеличить транспортный налог в следующем году. При этом больше всего повышение затронет малолитражки, авто мощностью до 100 лошадиных сил. А это, например, «Жигули» и «Нива». А как же поддержка отечественного производителя? Видимо, уступила другой задаче – содрать с автовладельцев побольше. Программная позиция «Справедливой России»: транспортный налог нужно не повышать, а ликвидировать. Сборы с автовладельцев уже заложены в топливные акцизы, которые тоже постоянно растут. И еще несколько лет назад чиновники правительства при очередном повышении обещали: поднимем акцизы, зато транспортный налог отменим. Но этот побор сохраняется, в итоге автомобилисты платят дважды», — отметил Миронов.

Парламентарий напомнил, что депутаты фракции ранее уже предлагали ввести налог на роскошь, в том числе на дорогие машины.

«Нужно вводить полноценный налог на роскошь для владельцев дорогой недвижимости, яхт, самолетов, автомобилей. Сейчас в случае с авто он «вшит» в транспортный налог – владельцы мощных премиальных машин платят больше. Но этого недостаточно. Наша фракция не раз вносила законопроекты о налоге на роскошь. В частности, для автомобилей от 20 млн рублей мы предлагали установить ставку в 1% от стоимости, для авто в 30-50 млн – 2%, 50-100 млн – 3%, от 100 млн и выше – 4%. Такой подход будет гораздо справедливее: вместо избыточного транспортного налога для всех нужен прогрессивный налог на действительно дорогие машины», — констатировал Миронов.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказания за преступления против участников СВО.

