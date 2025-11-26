На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Таиланде 70-летний пенсионер не выжил после секса втроем

Khaosod: в Таиланде 70-летнего мужчину не спасли после секса втроем
В Таиланде 70-летний мужчина не выжил после секса втроем, пишет Khaosod.

Тело 70-летнего мужчины было обнаружено в одной из комнат дома. По словам хозяина квартиры, после вечеринки гости разошлись принять душ. Когда собравшиеся попытались разбудить пенсионера, он не реагировал, после чего было принято решение вызвать полицию. До этого якобы пожилой гость занимался сексом втроем.

Следователи изучили записи камер наблюдения внутри дома. На них были зафиксированы действия участников и, по предварительным данным, употребление запрещенных веществ. В помещении обнаружили таблетки, принадлежности для употребления наркотиков, использованные средства контрацепции и большое количество шприцев, которые, как предполагается, могли использоваться для введения стимуляторов.

Тело 70-летнего мужчины направлено в Судебно-медицинский институт для проведения вскрытия и установления точной причины случившегося.

Ранее женщина избила парня за отказ от секса втроем и была арестована.

