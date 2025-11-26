На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хор Сретенского монастыря провел концерт для пассажиров рейса Москва–Ереван

Хор Сретенского монастыря спел на борту самолета в рамках проекта «Притяжение»
Кирилл Зыков/РИА Новости

Хор Сретенского монастыря провел концерт на борту рейса Москва–Ереван. Во время полета артисты исполнили «Песню о далекой Родине» Микаэла Таривердиева и армянскую классику «Ov, Hayots ashkhar» Макара Екмаляна, сообщает пресс-служба хора.

Хор отправился в Армению в рамках съемок международного документального проекта «Притяжение», реализуемого при поддержке Института развития интернета. Проект исследует духовные и культурные связи России с Арменией, Сербией и другими странами, объединенными общими ценностями: уважением к языку, традиционным семейным устоям, верой и исторической памятью.

Отмечается, что в каждой серии фильма главный герой — известная личность — отправляется в путешествие к истокам своей родословной. Сопровождает его Хор Сретенского монастыря, выступающий как «живой голос» диалога между поколениями и культурами. В первой серии вместе с хором в Мегри, город своих предков, отправится народный артист России Дмитрий Харатьян.

«Для участников хора это не гастроли, а глубокое погружение, поиск и музыка, объединяющая людей», — рассказали организаторы.

Каждая серия завершается встречей героя и Хора, которые вместе исполняют музыкальное произведение — символ завершения пути и точки соприкосновения прошлого с настоящим.

Напомним, проект «Притяжение» стал продолжением масштабной инициативы, начатой в 2024 году с выходом фильма «Пробуждение» на Первом канале. Тогда герои исследовали связь России с Донбассом через музыку и личные истории жителей региона. Новый кинопроект расширяет фокус на международную повестку, подчеркивая духовное родство с народами, разделяющими схожие культурные коды.

