«Роснефть» модернизирует инфраструктуру на Приобском месторождении

«Роснефть» реализует проект «Умный поселок» на Приобском месторождении
«Роснефть»

Компания «Роснефть» реализует проект «Умный поселок» на Приобском месторождении для сотрудников, работающих вахтовым методом, сообщает пресс-служба компании.

В рамках проекта на Приобском месторождении модернизируют 11 вахтовых поселков. Всего на месторождении работают 2500 сотрудников «Роснефти» и подрядных организаций.

На Приобском месторождении в рамках проекта появятся технологии дистанционного обучения с использованием виртуальной и дополненной реальности, технологии телемедицины, медиа-спортзалы, а также обновят столовые, буфеты, магазины, кафетерии и вендинговые аппараты.

Всего на месторождении для сотрудников работают 63 столовые.

Кроме того, на Приобском месторождении организуют цифровое IP-телевидение, электронные книги по беспроводному интернету, инфокиоски, библиотеки, игровые комнаты и кинозалы.

