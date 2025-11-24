На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили, в каких случаях размещение гирлянды грозит штрафом

Юрист Лукинова: гирлянды нельзя размещать на общем имуществе в подъезде
Depositphotos

Размещать гирлянды и другие декоративные электроприборы нельзя на объектах и поверхностях, относящихся к зонам повышенной пожарной опасности, а также на фасаде многоквартирного дома и общем имуществе. Об этом в разговоре «Известиями» предупредила начальник юридического департамента ВМТ Консалт Софья Лукинова.

Специалист объяснила, что к зонам повышенной пожарной опасности, которые нельзя украшать гирляндами, относятся эвакуационные пути и выходы — лестничные клетки, коридоры общего пользования, входные двери в подъезд и балконы общего доступа.

Юрист добавила, что гирлянды запрещено монтировать и на фасаде многоквартирного дома, если конструкция не соответствует требованиям пожарной безопасности или проведена без согласования с управляющей организацией. Ограничение также касается общего имущества, среди которого почтовые ящики, перила и электрические щитки. При этом в частных домах требования менее строгие. Однако, по словам Лукиновой, там также нельзя устанавливать оборудование на путях эвакуации и рядом с легковоспламеняющимися материалами.

Эксперт напомнила, что в любом случае необходимо использовать исключительно сертифицированную продукцию, которая рассчитана на использование в жилых помещениях или на улице. Шнур, соединения и блок питания должны исправно работать и не иметь следов перегрева и повреждений. Кроме того, гирлянду нужно подключать только через исправную розетку, отметила специалист.

При этом в жилом доме она посоветовала разместить украшения исключительно внутри собственной квартиры, не выводя проводку на общее имущество.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать безопасную новогоднюю гирлянду.

