Нейросеть Сбера поможет оценивать стоимость недвижимости

Сбер представил ИИ-агента на базе нейросети GigaChat, способного оценивать стоимость объектов в жилищном кредитовании, сообщает пресс-служба Сбера.

В Сбере пояснили, что ИИ-агент использует объекты-аналоги, набор формул и правил, чтобы автоматически оценивать кредитуемый объект.

Как рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Риски» Сбера Джангир Джангиров, новый ИИ-агент упростит процесс верификации по сложных залоговым объектам.

«Переход на модельную оценку позволил отказаться от отчета об оценочной стоимости при покупке квартир и земельных участков. Мы надеемся, что в ближайшее время искусственный интеллект будет оценивать все типы объектов, включая редкие и эксклюзивные», — сказал он.