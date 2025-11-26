На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нейросеть Сбера поможет оценивать стоимость недвижимости

Сбер внедрил ИИ-агента для оценки жилых объектов
true
true
true
close
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Сбер представил ИИ-агента на базе нейросети GigaChat, способного оценивать стоимость объектов в жилищном кредитовании, сообщает пресс-служба Сбера.

В Сбере пояснили, что ИИ-агент использует объекты-аналоги, набор формул и правил, чтобы автоматически оценивать кредитуемый объект.

Как рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Риски» Сбера Джангир Джангиров, новый ИИ-агент упростит процесс верификации по сложных залоговым объектам.

«Переход на модельную оценку позволил отказаться от отчета об оценочной стоимости при покупке квартир и земельных участков. Мы надеемся, что в ближайшее время искусственный интеллект будет оценивать все типы объектов, включая редкие и эксклюзивные», — сказал он.

