Лидеры российской цирковой отрасли подвели итоги года

Росгосцирк сообщил о росте заполняемости залов до 76% в 2025 году

Завершающийся год стал одним из наиболее значимых для российской цирковой отрасли за последнее десятилетие. Об этом заявил глава Росгосцирка Сергей Беляков на итоговой пресс-конференции, объединившей руководителей крупнейших организаций российской цирковой отрасли.

В обсуждении приняли участие также глава и художественный руководитель Большого Московского цирка Эдгард и Аскольд Запашные, замглавы «Единого заказчика» Владимир Карпов, худрук продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» Гия Эрадзе, главный режиссер Росгосцирка Елена Петрикова и глава продюсерского центра Влада Гончарова Владислав Гончаров.

Представители сферы подвели итоги года и обозначили планы дальнейшего развития, подчеркнув, что цирк остается значимой частью культурной идентичности страны.

Беляков отметил рост интереса зрителей: средняя заполняемость залов филиалов Росгосцирка, по его словам, выросла с 37% в 2016 году до 72% в 2024-м и 76% в 2025 году до традиционных новогодних аншлагов.

Также Росгосцирк продолжает развитие социальных проектов. В 2025 году шоу «Созвездие смелых» собрало в Абхазии более 30 тыс. зрителей. В рамках программы «Цирк — детям села» прошло 60 мероприятий, которые посетили свыше 25 тыс. детей. Акция «Театрально-концертная неделя» позволила более 40 тыс. участникам СВО и членам их семей увидеть цирковые постановки. В ЛНР и ДНР за 11 месяцев состоялось 250 представлений, а с 2022 года — 767 спектаклей, которые посмотрели более миллиона человек.

Глава Большого Московского цирка Эдгард Запашный сообщил, что в 2026 году сотрудничество с Росгосцирком будет расширено. Планируется проведение 10 международного циркового фестиваля «Идол», участие в российских форумах и вручение Международной цирковой премии «Признание». Также артисты будут задействованы в программах фестивалей «Без границ» и «Принцесса цирка».

Худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный объявил о подготовке в Москве большого музея циркового искусства. Концепция уже разработана, ведутся проектировочные работы.

Карпов рассказал о ходе реконструкции цирков в регионах.

Главный режиссер Росгосцирка Елена Петрикова отметила, что компания проведет в 2026 году четыре фестиваля, среди которых — пятый международный фестиваль «Без границ». Гия Эрадзе сообщил, что в следующем году он пройдет в эстетике императорского цирка.