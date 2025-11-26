На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ДТП в Подмосковье погиб ребенок

В Подмосковье ребенок погиб после того, как выпал из автомобиля
Freepik

Ребенок погиб в Подмосковье после того, как открыл дверь автомобиля во время движения и выпал из него. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в Telegram-канале.

«Вчера, к сожалению, погибла годовалая девочка, выпав из машины. Мама отвлеклась, именно в этот момент ребенок открыл дверь и попал под колеса», — написала она.

Женщина остановилась, попыталась реанимировать девочку, но не смогла ее спасти.

Омбудсмен напомнила о необходимости держать детское кресло в автомобиле.

До этого «Известия» сообщили об издевательствах над детьми в реабилитационном центре. Мать одного из мальчиков сообщила, что дети подвергались пыткам. Женщина была уверена, что дети в «элитном центре» в Дедовске занимались с профессиональными психологами. Однако вместо квалифицированной помощи они избивались.

Ранее в Сибири трехлетний ребенок не выжил в момент серьезного ДТП с Chery.

