Пастор церкви отрубил вору руки, чтобы научить его заповеди «не укради»

Daily Mail: в ЮАР пастор отрубил вору руки и был приговорен к пожизненному сроку

В ЮАР пастор Соломона Мхалангу отрубил вору руки, чтобы научить его заповеди «не укради», пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в деревне Восман в 2024 году. Сын пастора Энок задержал 33-летнего Думисани на территории церкви Soteria Ministries, уверяя, что тот пришел воровать. Священнослужитель, прибывший на место, вместе с сыном, женой и четырьмя прихожанами доставил мужчину в церковь, где его избили рядом с алтарем.

Сам пострадавший утверждал, что просто шел короткой дорогой через кладбище, его связали и вывезли в лес. Там его руки привязали к ветке, а пастор заявил, что «научит грешника не воровать». Одним ударом мачете он отрубил мужчине кисть, а затем вторую.

Думисани потерял огромное количество крови и был оставлен в лесу. Его спасли дровосеки, случайно наткнувшиеся на изувеченного мужчину, доставившие его в больницу.

«Я видел, как мои руки лежали на земле и шевелились. Это была самая сильная боль в моей жизни», — вспоминает мужчина.

Позже пастор, его сын и остальные участники были задержаны и преданы суду. Соломон получил пожизненное лишение свободы, а судья Джей Джей Комбринк, вынося приговор, отметил, что преступление было «хладнокровным и бесчеловечным».

«Да, мой сын был вором. Но он не заслуживал стать инвалидом. Пастор должен проповедовать мир, а не калечить людей», — добавил отец Думисани.

Сам Думисани позже признал, что действительно был замешан в кражах, но в день нападения в церковь не проникал. Теперь он полностью зависит от помощи окружающих.

«Я не знаю, как буду жить. Я не могу одеться, помыться, постирать вещи. Никто не возьмет меня на работу», — уверен он.

