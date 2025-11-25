На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пастор церкви отрубил вору руки, чтобы научить его заповеди «не укради»

Daily Mail: в ЮАР пастор отрубил вору руки и был приговорен к пожизненному сроку
true
true
true
close
Storm Webber/Witbank News

В ЮАР пастор Соломона Мхалангу отрубил вору руки, чтобы научить его заповеди «не укради», пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в деревне Восман в 2024 году. Сын пастора Энок задержал 33-летнего Думисани на территории церкви Soteria Ministries, уверяя, что тот пришел воровать. Священнослужитель, прибывший на место, вместе с сыном, женой и четырьмя прихожанами доставил мужчину в церковь, где его избили рядом с алтарем.

Сам пострадавший утверждал, что просто шел короткой дорогой через кладбище, его связали и вывезли в лес. Там его руки привязали к ветке, а пастор заявил, что «научит грешника не воровать». Одним ударом мачете он отрубил мужчине кисть, а затем вторую.

Думисани потерял огромное количество крови и был оставлен в лесу. Его спасли дровосеки, случайно наткнувшиеся на изувеченного мужчину, доставившие его в больницу.

«Я видел, как мои руки лежали на земле и шевелились. Это была самая сильная боль в моей жизни», — вспоминает мужчина.

Позже пастор, его сын и остальные участники были задержаны и преданы суду. Соломон получил пожизненное лишение свободы, а судья Джей Джей Комбринк, вынося приговор, отметил, что преступление было «хладнокровным и бесчеловечным».

«Да, мой сын был вором. Но он не заслуживал стать инвалидом. Пастор должен проповедовать мир, а не калечить людей», — добавил отец Думисани.

Сам Думисани позже признал, что действительно был замешан в кражах, но в день нападения в церковь не проникал. Теперь он полностью зависит от помощи окружающих.

«Я не знаю, как буду жить. Я не могу одеться, помыться, постирать вещи. Никто не возьмет меня на работу», — уверен он.

Ранее фермер в ЮАР переехал на автомобиле шестилетнего мальчика за украденный апельсин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами