В Москве прошла конференция о цифровых технологиях и ИИ

В инновационном кластере «Ломоносов» в Москве завершилась мультиформатная конференция Tech Week 2025, посвященная передовым цифровым технологиям, ИИ и инновационным решениям для бизнеса, сообщает пресс-служба конференции.

Всего в конференции приняли участие более 2500 человек, среди которых ИТ-эксперты, стартаперы и представители бизнеса.

«Рост бизнеса сегодня определяют три кита: ИИ, Цифровая трансформация и работа с данными. Именно на них был сделан акцент в обновленной программе конференции», — рассказала генеральный директор конференции Елена Алончикова.

Участники конференции обсудили вопросы внедрения ИИ, инноваций и цифровой трансформации. Всего в программу конференции включили 9 тем, среди которых облачные технологии, финтех, кибербезопасность и другие.

На конференции участникам были доступны несколько интерактивных форматов: тренинги, менторская гостиная, мастермайнд, практикумы и speed networking.

Также на конференции прошел питчинг проектов «Инвест.Тех», в котором приняли участие 122 человека, среди которых инвесторы, стартап-команды, слушатели и партнеры.

Информационными партнерами Tech Week 2025 выступили «Лента.ру», Газета.Ru» и портал «Рамблер».