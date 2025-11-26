На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
После падения омского пенсионера в кипяток возбудили уголовное дело

В Омске после падения пенсионера в кипяток возбудили уголовное дело
СУ СК России по Омской области

В Омске возбудили уголовное дело после того, как 78-летний мужчина упал в яму с кипятком. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

В отношении работников АО «Тепловая компания» возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ — халатность. Следователи осмотрели место, где все случилось, и в данный момент проводят допросы. Расследование продолжается.

Инцидент произошел на улице 5-й Армии — пожилой мужчина провалился в подземный трубопровод. В результате случившегося пострадавшего госпитализировали с ожогами 60% тела, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Мэр города Сергей Шелест поручил руководителю «Тепловой компании» Владимиру Дмитриеву быть на связи с родственниками потерпевшего и оказать пенсионеру максимальное содействие во время лечения и реабилитации.

Ранее жительница Орска едва не сварилась в ванне из-за проблем с сантехникой.

