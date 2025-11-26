Прогулка закончилась для пожилого россиянина реанимацией с жуткими ожогами

В Омске прогулка для местного пенсионера закончилась госпитализацией. Мужчина провалился в яму с кипятком и получил ожоги 60% тела. Об этом сообщает ТАСС Сибирь в Telegram-канале.
Мэр города Сергей Шелест в личном Telegram-канале подтвердил факт случившегося. Он отметил, что пожилой мужчина провалился в подземный трубопровод на улице 5-й Армии.
«Он госпитализирован, получает всю необходимую медицинскую помощь. Причины происшествия определит расследование. Оно уже началось», — написал градоначальник.
Шелест отметил, что поручил руководителю «Тепловой компании» Владимиру Дмитриеву быть на связи с родственниками потерпевшего и оказать мужчине максимальное содействие во время лечения и реабилитации.
Ранее жительница Орска едва не сварилась в ванне из-за проблем с сантехникой.