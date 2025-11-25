На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Костроме отчим на глазах у падчерицы проломил ее матери череп

В Костроме будут судить мужчину, проломившего жене череп на глазах ее дочери
true
true
true
close
Shutterstock

В Костроме перед судом предстанет мужчина, который проломил жене череп на глазах ее дочери. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 12 июля на берегу водоема, где семья, состоящая из супругов и дочери женщины, отдыхала с палаткой. Взрослые, злоупотребившие алкоголем, начали ссориться. В какой-то момент мужчина схватил супругу за горло и сдавил руки у нее на шее, одновременно нанося удары кулаком по голове жены.

Нападение отчима на мать произошло на глазах девочки. Она сумела сориентироваться и позвонила в полицию.

В результате пострадавшую госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, оскольчатые переломы лицевого отдела черепа и кровоизлияние в мозг.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Нападавшему грозит до восьми лет колонии.

Ранее мужчина избил свою дочь возле подъезда в Екатеринбурге.

