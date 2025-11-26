На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, что съесть на обед для борьбы со сном

Нутрициолог Косенкова дала рекомендации по питанию для борьбы с сонливостью
Shutterstock

Неправильное питание и сбои в режиме дня могут привести к спаду энергии после обеда. Как помочь себе не уснуть в течение рабочего дня, рассказала «Известиям» нутрициолог Марина Косенкова.

По словам специалиста, после приема пищи кровоток смещается к ЖКТ, уменьшает приток кислорода к мозгу, а уровень сахара подскакивает, а затем падает, а гормональная регуляция подает телу сигнал притормозить.

Еще хуже дело обстоит, если обед состоит из быстрых углеводов. В таком случае качели сильнее — от резкого всплеска, до резкого спада сил, когда очень хочется спать, отмечает Косенкова.

Чтобы не уснуть после еды, обед должен состоять из трех частей — белков, полезных жиров и сложных углеводов. По словам нутрициолога, белок даст сытость и выровняет скорость поступления энергии. Жиры из авокадо, орехов, оливкового масла создадут чувство сытости, а сложные углеводы — крупы, цельнозерновой хлеб, овощи — отдадут энергию постепенно, без резких скачков сахара.

Кроме самих продуктов, на бодрость влияют также витамины и минералы. Если постоянно клонит в сон, то стоит обратить внимание на витамины, говорит нутрициолог. К примеру, витамины группы B поддерживают нервную систему, магний помогает нервно-мышечной регуляции и снижает ощущение стресса, а железо помогает не допустить анемии и связанной с ней вялости.

Не стоит также злоупотреблять размерами порции, потому что переедание почти 100% гарантирует спад энергии. На обед обязательно нужно съедать овощи, зелень, фрукты, потому что клетчатка замедляет усвоение сахара и помогает держать концентрацию в течение всего дня, добавила эксперт.

Ранее назван точный режим питания для замедления старения мозга.

