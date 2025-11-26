На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Голикова сообщила о росте числа доноров в России на 30%

Алексей Майшев/РИА «Новости»

В России количество доноров за последние 5 лет выросло более чем на 30%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Она отметила, что в то же время доля безвозмездных доноров сохраняется на уровне 99%, что подчеркивает высокий уровень социальной ответственности и милосердия российских граждан.

«В начале ноября мы прошли порог в 2 миллиона донаций с начала года. Сегодня 80% доноров возвращаются для повторной сдачи крови два и более раз в год», — сказала она на XVII Всероссийском форуме Службы крови: системное развитие и инновации.

Голикова добавила, что за 10 месяцев 2025 года плановые значения заготовки плазмы крови на 2025 год уже перевыполнены почти на 9%.

По ее словам, заготовка почти 850 т плазмы крови позволяет обеспечить отечественное производство лекарств на основе крови, ее компонентов, а также независимость страны от иностранных производителей.

Среди регионов-лидеров по росту донорской активности Голикова особо выделила Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловскую область.

Ранее в Подмосковье стало больше почетных доноров.

