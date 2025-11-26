Москвичам предложили подарить праздник животным из приюта

В Москве стартовала акция по сбору подарков для животных приюта «Бирюлево»

В Москве началась ежегодная акция «Добрая елка для лапок», в ее рамках жители столицы могут подготовить новогодние подарки для бездомных кошек и собак из приюта «Бирюлево», сообщил портал mos.ru.

Уточняется, что сбор продлится до 22 декабря, он проходит в волонтерском центре «Доброе место. ЮАО».

Согласно условиям акции, участники могут выбрать на новогодней елке карточку с фотографией питомца, его именем и новогодними желаниями. Также на карточках размещены QR-коды с дополнительной информацией и контактом куратора животного.

Все собранные подарки — корм, в том числе специализированный, лакомства, поводки, ошейники, шлейки, лежанки и другие новые товары – будут переданы в приют.

Глава ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит сообщил, что акция проходит в столице третий год и уже помогла более чем 400 животным. Он отметил, что новые лакомства, игрушки и даже прогулка становятся для питомцев значимым событием, а участники могут лично передать подарки в приют.

Среди животных, участвующих в акции, — кошка Чиколетта, нуждающаяся в лекарствах, семилетний пес Горыныч, мечтающий о влажном корме, и кошка Таня, которой понадобятся домик и когтеточка после переезда в новый вольер.

После завершения сбора волонтеры центра рассортируют подарки и доставят их в приют к Новому году.

В акции участвуют и опытные зооволонтеры. В частности, жительница Южного округа Марианна Журавлева уже несколько лет помогает приютам и участвует в мероприятиях «Доброго места. ЮАО». Она рассказала, что принимает участие в «Доброй елке для лапок» третий год подряд. Во время прошлой акции доброволец подготовила подарки сразу для нескольких животных, включая собаку Барни и кошку Мусу.

Ранее сообщалось, что присоединиться к зооволонтерской деятельности москвичи могут на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».