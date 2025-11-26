На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Молодые москвичи организовали гуманитарную миссию для бойцов СВО и мирных жителей

Молодежь Гагаринского района собрала 10 тонн гуманитарных грузов для зоны СВО
true
true
true
close
Gorloff-KV/Shutterstock/FOTODOM

Активисты молодежной палаты Гагаринского района Москвы собрали и доставили более 10 тонн гуманитарных грузов для участников специальной военной операции и жителей приграничных территорий. Об этом сообщил портал mos.ru.

Отмечается, что с начала текущего года волонтеры совершили восемь выездов в зону СВО, а также в новые регионы России.

В очередную партию гуманитарного груза вошли расходные материалы для бензопил, провода для генераторов, аккумуляторы, болгарки, топоры, камеры для колес и маскировочные сети.

Волонтерское движение в районе действует несколько лет и объединяет сотни участников. Среди активистов — аспирант МГУ имени М.В. Ломоносова Илья Ермолкин, который с детства занимался добровольчеством. В 2023 году он присоединился к гуманитарной группе «Пересвет-9» и за полтора года побывал во многих населенных пунктах в зоне СВО, а также в Белгородской и Курской областях, где оказал поддержку военным госпиталям и гражданским центрам.

Добровольцы оказывают помощь не только бойцам СВО, но и мирным жителям. В частности, в ходе одной из поездок волонтеры встретились с людьми, потерявшими имущество и близких, что далее способствовало созданию проекта «Дети Донбасса: сила в единстве», включающего регулярные гуманитарные выезды и проведение патриотических мероприятий.

В августе добровольцы передали гуманитарный груз Лидии Ковалевой из Донецка, воспитывающей более 40 приемных детей. Семье доставили средства гигиены, бытовую технику, кухонные принадлежности и питьевую воду.

По словам Ермолкина, за время работы проекта к инициативе присоединились более 100 человек из разных регионов страны. Гуманитарные посылки поступали из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Воронежа, Сызрани, Твери и Республики Коми. Поддержать сбор могут также все неравнодушные москвичи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами