Молодые москвичи организовали гуманитарную миссию для бойцов СВО и мирных жителей

Активисты молодежной палаты Гагаринского района Москвы собрали и доставили более 10 тонн гуманитарных грузов для участников специальной военной операции и жителей приграничных территорий. Об этом сообщил портал mos.ru.

Отмечается, что с начала текущего года волонтеры совершили восемь выездов в зону СВО, а также в новые регионы России.

В очередную партию гуманитарного груза вошли расходные материалы для бензопил, провода для генераторов, аккумуляторы, болгарки, топоры, камеры для колес и маскировочные сети.

Волонтерское движение в районе действует несколько лет и объединяет сотни участников. Среди активистов — аспирант МГУ имени М.В. Ломоносова Илья Ермолкин, который с детства занимался добровольчеством. В 2023 году он присоединился к гуманитарной группе «Пересвет-9» и за полтора года побывал во многих населенных пунктах в зоне СВО, а также в Белгородской и Курской областях, где оказал поддержку военным госпиталям и гражданским центрам.

Добровольцы оказывают помощь не только бойцам СВО, но и мирным жителям. В частности, в ходе одной из поездок волонтеры встретились с людьми, потерявшими имущество и близких, что далее способствовало созданию проекта «Дети Донбасса: сила в единстве», включающего регулярные гуманитарные выезды и проведение патриотических мероприятий.

В августе добровольцы передали гуманитарный груз Лидии Ковалевой из Донецка, воспитывающей более 40 приемных детей. Семье доставили средства гигиены, бытовую технику, кухонные принадлежности и питьевую воду.

По словам Ермолкина, за время работы проекта к инициативе присоединились более 100 человек из разных регионов страны. Гуманитарные посылки поступали из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Воронежа, Сызрани, Твери и Республики Коми. Поддержать сбор могут также все неравнодушные москвичи.