Пропавшая собака была найдена спустя три месяца в 1500 км от дома

В Китае лабрадор по кличке Сентябрь, пропавший в августе, был найден спустя три месяца в 1500 километрах от места исчезновения и воссоединился с хозяйкой, пишет South China Morning Post.

Собака пропала 13 августа на пляже в Циндао. Как рассказала хозяйка по фамилии Гао, питомец вышел из дома во время игры в саду. Позже женщина обнаружила на записях камер наблюдения, что Сентябрь ушел вместе с другой собакой и ее владельцем во время местного пивного фестиваля.

Гао начала поиски: посещала городские приюты, мониторила публикации в интернете и даже ездила в другие города, когда видела сообщения о похожих собаках. В начале ноября китаянка увидела в сети видео, опубликованное жительницей Чанши — города в 1500 километрах от Циндао. На записи она узнала свою собаку по характерным следам на теле, вызванным кожным заболеванием.

Незнакомка рассказала Гао, что обнаружила лабрадора на улице под проливным дождем глубокой ночью. Она приютила собаку, накормила и попыталась найти хозяев, разместив ролики в соцсетях.

В итоге владелица собаки организовала переселение питомца домой. По ее словам, Сентябрь сразу бросилась ей в объятия и даже «прослезился».

