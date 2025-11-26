На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер и ВШЭ проведут олимпиаду для студентов

Сбер и ВШЭ открыли регистрацию на олимпиаду «Высшая лига»
Liesa Johannssen/www.imago-images.de/Global Look Press

НИУ ВШЭ и Сбер открыли регистрацию на олимпиаду «Высшая лига» для студентов и выпускников, сообщает пресс-служба банка.

Всего в олимпиаду включили 34 направления, среди которых прикладная математика, востоковедение, бизнес-информатика и другие. Также в новом сезоне появится направление кибербезопасности.

В Сбере отметили, что в 2025 году число регистраций выросло на 11% по сравнению с 2024 годом.

«Поддерживая «Высшую лигу», мы инвестируем в то, что определяет будущее любой компании и страны — в людей, их потенциал и готовность расти», — рассказала управляющий директор, руководитель дирекции академических партнерств Сбера Ольга Цуканова.

Также директор по работе с одаренными учащимися НИУ ВШЭ Тамара Протасевич подчеркнула, что участие в олимпиаде даст возможность получить адекватную внешнюю оценку своих знаний.

«Можно сказать, что это путь саморазвития и способ управления вами набора высоты как специалиста. Важно также, что успех в олимпиаде дает возможность получить льготы при поступлении в магистратуру и даже сменить траекторию обучения», — рассказала она.

