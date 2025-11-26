Эксперт рассказала, что поможет сохранить здоровье суставов

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт Екушева: сохранить здоровье суставов поможет контроль за массой тела
Shutterstock

Сохранить здоровье суставов помогут несколько важных привычек, среди которых умеренная физическая активность, а также контроль за массой тела и осанкой. Об этом «Известиям» рассказала доктор медицинских наук, профессор, участник экспертного совета компании Haleon Евгения Екушева.

«Суставы позволяют нам осуществлять разнообразные двигательные акты. Ежедневная ходьба, плавание, йога или гимнастика помогают поддерживать нормальное кровоснабжение хрящевой ткани и синтез суставной жидкости, благотворно влияют на общее состояние здоровья», — рассказала специалист.

Не менее важную роль в вопросе здоровья суставов играет масса тела. По словам эксперта, если индекс выше 25, то лишние килограммы создают дополнительную нагрузку, от которой особенно страдают коленные и тазобедренные суставы. Благодаря снижению веса удастся уменьшить боль, улучшить функцию суставов, а также отсрочить или даже предотвратить необходимость хирургического вмешательства, отметила Екушева.

Она также предупредила, что нередко причиной таких проблем со здоровьем становится неправильное положение тела во время работы или отдыха, из-за которого создается неравномерная нагрузка на суставной аппарат. Эксперт объяснила, что с проблемами с позвоночником и тазобедренными суставами особенно часто сталкиваются офисные работники.

Помимо этого, врач напомнила о необходимости правильного питания и грамотного выбора продуктов.

«С возрастом, в среднем после 30–35 лет снижается естественная выработка коллагена — основного структурного компонента хряща. На помощь могут прийти различные добавки, в том числе БАДы на основе растительных и животных составляющих, которые должны компенсировать возникающие дефициты», — объяснила она.

Специалист также отметила необходимость профилактических осмотров. Их особенно важно проходить тем, кто имеет наследственную предрасположенность к заболеваниям суставов, а также тем, кто ведет сидячий или крайне активный образ жизни. По словам эксперта, консультация у терапевта или ревматолога поможет выявить проблемы на ранней стадии.

