Сериал «Юности граница» покажут кадетам в России и за рубежом

Кадетам в 50 регионах России покажут документальный проект «Юности граница»
Проект «Юности граница»

Министерство обороны России рекомендовало организовать демонстрацию документального проекта «Юности граница» во всех подведомственных кадетских образовательных учреждениях.

Как сообщили в ведомстве, сериал, посвященный детям и подросткам из прифронтовых регионов, был высоко оценен за вклад в формирование у молодежи патриотизма и гражданской ответственности.

Показы охватят более 50 регионов России — от Москвы до Хабаровска, а также пройдут в Армении, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Они будут организованы на базе 34 довузовских кадетских учреждений, 25 школ и 22 дошкольных организаций, находящихся в ведении Минобороны России.

Сообщается, что сериал создан совместно с Движением Первых и Институтом развития интернета (ИРИ). Он рассказывает о детях и подростках из прифронтовых территорий, которые оказывают помощь участникам специальной военной операции и местным жителям в трудной ситуации.

Первый сезон сериала был презентован в 2023 году. В 2024-м «Юности граница» стал победителем Национальной премии интернет-контента ИРИ в номинации «Герои нашего времени».

Второй сезон документального проекта завершился в 2025 году. По данным создателей, общее число просмотров превысило 50 млн.

Автор и ведущая сериала Лилия Абрамова (Татарка FM) отметила, что «два сезона рассказывают истории подростков, которые своими поступками помогают окружающим», и выразила надежду, что знакомство с героями сериала «вдохновит кадетов и укрепит веру в собственные силы».

Серии проекта доступны на платформах Kion, «Смотрим» и в сообществе Татарки FM во «ВКонтакте».

