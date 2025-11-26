На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вступил в силу приговор геофизику и археологу Верьянову по делу о госизмене

ФСБ: СБУ завербовала археолога Верьянова для взрыва самолета с чиновником РФ
ЦОС ФСБ РФ

Приговор по делу о госизмене и участии в деятельности террористической организации геофизику и археологу Андрею Верьянову вступил в законную силу. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

«Решением суда он приговорен к 24 годам лишения свободы строгого режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В ходе расследования было установлено, что в апреле 2023 года мужчина по собственной инициативе установил секретное взаимодействие с запрещенной в России террористической организацией, а также представителем Службы безопасности Украины (СБУ) в целях оказания им помощи в деятельности, направленной против безопасности страны.

По данным ФСБ, Верьянов, действуя по указаниям куратора, собрал информацию о расположении систем противовоздушной обороны Минобороны РФ в Московской области. Он также подготовил и запустил беспилотник, чтобы выявить слабые места в работе этих систем. Позже ему поручили подорвать самолет с высокопоставленным представителем России на борту.

На основании собранных доказательств были возбуждены и расследованы уголовные дела по статьям о госизмене и организации деятельности террористической организации, а также участии в деятельности такой организации.

Сотрудники ведомства обращают внимание, что все лица, которые дали согласие на помощь украинской стороне, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.

Ранее россиянин признался в намерении совершить теракт в Калининграде.

