В России мошенники стали чаще использовать новую схему обмана

Мошенники массово заставляют своих жертв звонить им, маскируясь под банки и доставку. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, таким образом злоумышленники обходят блокировку звонков в мессенджерах. Они маскируются под службы доставки, банки, управляющие компании, после чего присылают письма и СМС-сообщения с просьбой перезвонить им. Чаще всего жертве сообщают о замене домофона, проверке счетчиков, ошибке при авторизации. В результате граждане перезванивают мошенникам, полагая, что общаются по бытовым поводам.

Отмечается, что только за III квартал 2025 года ущерб от подобных схем вырос на треть и превысил 65 млрд рублей. По словам экспертов, всплеск звонков по подобным схемам произошел после блокировки звонков в мессенджерах. В среднем ущерб составляет от 15 до 20 тысяч рублей, но может достигать и сотен тысяч рублей.

26 ноября «Газета.Ru» писала, что средняя сумма мошеннических атак в октябре выросла на 66%.

В преддверии ежегодной распродажи «черная пятница» эксперты из F6 и RuStore отметили заметное увеличение активности мошенников, распространяющих вредоносные мобильные приложения через сторонние источники. Перед сезоном распродаж в октябре 2025 года средний чек — сумма, которую в среднем мошенники похищали за раз у одной жертвы, — составил 15 454 рубля, что на 66% выше предыдущего месяца.

