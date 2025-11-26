В России с 2022 года обувь подорожала почти на 60%, одежда — на 36%

За последние три года рынок одежды и обуви в России сильно изменился: локальные бренды практически заместили крупные международные сети, маркетплейсы стали одним из ключевых каналов продаж с удобным функционалом доставки и возвратов. На первый взгляд, покупатель только выигрывает. Однако цифры показывают не такую радужную картину, рассказал «Газете.Ru» Аскар Рахимбердиев, генеральный директор ERP-сервиса МойСклад.

По данным аналитического центра ERP-сервиса МойСклад, с 2022 года обувь в России подорожала почти на 60%, одежда — на 36%. В этом году рост не остановился: +6% по обуви, +9% по одежде только за первые 9 месяцев 2025 года. При этом покупатель стал тратить меньше — обороты розницы в октябре этого года выросли всего на 5%, то есть ниже уровня инфляции. Получается следующая ситуация: все магазины и маркетплейсы пестрят скидками и акциями, цены растут, а покупают россияне меньше.

«Это происходит потому, что изменились правила рынка. Маркетплейсы, которые когда-то помогли тысячам предпринимателей выйти на рынок, превратились в гигантов и пошли по пути торговых центров: на старте — низкие комиссии и гибкость, затем — ужесточение условий до таких уровней, что небольшим брендам становится невыгодно продавать на платформах. В 2025 году многим продавцам уже приходится отдавать более 50% выручки маркетплейсу — на комиссии, хранение, обслуживание, доставку, не считая рекламу. «Скидки» — это одно из условий платформ, продавцов фактически принуждают участвовать в акциях, а расходы на такие механики ложатся на покупателей», — объяснил он.

Другой аспект — производственный. В России производится мало одежды и обуви, локальные бренды завязаны на импорт тканей, материалов, фурнитуры. Нестабильная логистика, рост цен на сырье — все это увеличивает стоимость товаров.

«На маркетплейсах исчезает средний сегмент. Все больше там становится либо дешевых импортных вещей, либо сегмента «премиум». Где нормальная одежда средней стоимости? Там, где бренды не потеряют лицо, репутацию и прибыль — на собственных сайтах, в нишевых маркетплейсах, в офлайн-магазинах», — подчеркнул эксперт.

Поэтому растет число брендов, которые уходят с маркетплейсов и строят свои интернет-магазины. По данным МоегоСклада, 22% предпринимателей в 2025 планировали открыть интернет-магазины на своих сайтах. И это работает — в первом полугодии 2025 года обороты в этом сегменте выросли на 14%, в то время как у продавцов на маркетплейсах — только на 9%.

«Люди возвращаются к тому, чтобы покупать не просто товар, а доверие — и очень быстро учатся разбираться в том, кто им продает, чем отличается ноунейм от бренда, и почему платье за 1000 рублей — это не всегда экономия», — добавил он.

По мнению эксперта, маркетплейсы — теперь витрина, а не место выгодных цен. Там удобно сравнивать товары, изучать ассортимент, смотреть отзывы. Но покупать становится выгоднее напрямую у продавца — на его сайте, в социальных сетях. Без скрытых комиссий — где цена честнее.

«Эпоха «безымянных» товаров заканчивается. Сегодня мы четко разделяем: условный стиральный порошок или другой рутинный товар можно купить «на автомате», но одежда или обувь — это уже эмоция. И эмоции строятся на доверии. Поэтому мы все чаще возвращаемся к брендам. Кроме того, офлайн и персональный сервис становятся снова важны. Магазин сегодня — не просто место покупки, а способ отдохнуть, создать опыт. Но тут одна сложность: онлайн все еще выигрывает за счет удобств — кредитов, рассрочки, моментальных оплат, офлайну этого все еще не хватает. Сегодня кажется, что в мире скидок все становится дороже. Но в этой ситуации есть и положительное — мы учимся покупать более осознанно, выбирать не просто товар, а ценность и доверие», — резюмировал специалист.

