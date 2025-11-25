На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Обманутая мошенниками россиянка не смогла вернуть квартиру через суд

В Благовещенске суд не вернул обманутой мошенниками пенсионерке квартиру
true
true
true
close
Shutterstock

Жительница Благовещенска продала квартиру под давлением мошенников и не смогла вернуть ее. Об этом сообщает городской суд.

65-летняя пенсионерка стала жертвой аферистов. Лжесотрудники ФСБ убедили ее в том, что на нее завели сразу несколько уголовных дел. Чтобы избежать преследования, пострадавшая оформила кредиты и отправила неизвестным около 1,3 миллиона рублей.

Позже злоумышленники убедили ее якобы фиктивно продать квартиру мужчине. Средства от сделки она передала мошенникам. Через два месяца новый хозяин перепродал квартиру другой женщине.

Поняв, что ее обманули, благовещенка отправилась в суд и потребовала признать обе сделки недействительными.

«Суд посчитал возможным оставить квартиру новой владелице, удовлетворив ее встречный иск о признании добросовестным приобретателем», – сообщается в публикации.

Таким образом, гражданский суд не нашел оснований, по которым у новой владелицы можно изъять купленное жилье.

Ранее в Москве пенсионера обвинили в обмане покупательницы квартиры по «схеме Долиной».

