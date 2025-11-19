Россиянам объяснили, как работает седация при лечении зубов

Врач Хышов: при седации пациент погружается в легкий сон, но остается в сознании

Современные методы обезболивания помогают многим не бояться стоматологов и легче переносить лечение зубов. Седация позволяет многим пройти необходимые процедуры без вреда для здоровья и избежать негативных последствий. Об этом «Известиям» рассказал главный врач стоматологии Refformat Максим Хышов.

Специалист объяснил, что существует три уровня обезболивания: местная анестезия, седация и наркоз. По его словам, седация занимает промежуточное положение, представляя собой легкий сон, при котором человек расслабляется, но остается в создании. Пациент продолжает самостоятельно дышать, не чувствует боли и даже реагирует на слова врача, а его состояние находится под контролем анестезиолога.

Этот способ обезболивания особенно полезен тем, кто испытывает сильный страх перед походом к стоматологу, страдает гипертонией, повышенной тревожностью или выраженным рвотным рефлексом, отметил Хышов. При этом для пациентов с сопутствующими заболеваниями седация считается предпочтительной, поскольку она уменьшает риск осложнений и может оказаться безопаснее, чем стандартное лечение под местной анестезией.

«Седация позволяет пройти лечение спокойно, без вреда и неприятных последствий. Во время процедуры препараты вводятся внутривенно. Они начинают действовать быстро и так же быстро выводятся из организма. Пациент дремлет, не теряя связи с врачом, а пробуждение происходит в течение нескольких минут», — рассказал эксперт.

Однако он отметил, что выбор обезболивания зависит от конкретной ситуации и учитывает объем вмешательства, общее состояние здоровья и уровень тревожности пациента. Седацию рекомендуется использовать при длительном лечении или повышенном страхе. При этом пациенту предстоит заранее пройти обследование, в которое входит анализ крови, ЭКГ и консультация с анестезиологом. Врач добавил, что у процедуры есть противопоказания, в числе которых беременность, тяжелые нарушения дыхания и выраженная аллергическая реакция на препараты.

