Фонд «Защитники Отечества» и ФНПР подписали соглашение о поддержке ветеранов СВО

«Защитники Отечества» и ФНПР укрепят социальную и трудовую защиту участников СВО

Фонд «Защитники Отечества» и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) заключили соглашение о сотрудничестве. Соответствующая информация опубликована в официальном Telegram-канале фонда.

Соглашение направлено на объединение усилий в поддержке ветеранов специальной военной операции и членов их семей.

Документ подписали статс-секретарь — замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и председатель ФНПР Сергей Черногаев. Стороны обсудили вопросы совершенствования трудового законодательства в части поддержки ветеранов СВО.

«Уверена, совместная работа поможет нам обмениваться опытом, имеющимися ресурсами, решать важные вопросы. Среди основных направлений: социальная поддержка ветеранов СВО, трудоустройство, профессиональное обучение, юридическая помощь, санаторно-курортное лечение», — заявила Цивилева.

Отмечается, что документ создает правовую основу для комплексной защиты социально-трудовых прав и гарантий участников спецоперации, а также предусматривает организацию их адаптации и сопровождения при трудоустройстве на предприятиях. Для реализации этих задач планируется задействовать сеть первичных профсоюзных организаций по всей стране.