В Екатеринбурге отец похитил и год удерживал дочь, не давая видеться с матерью

В Екатеринбурге осудили мужчину, похитившего дочь у экс-супруги
true
true
true
close
FotoDuets/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге суд вынес приговор мужчине, который похитил дочь у бывшей супруги. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в 2021 году. Супруги разошлись, суд определил место жительства детей с матерью, отец мог видеться с ними.

В какой-то момент, когда экс-возлюбленная отошла, чтобы поговорить с сыном, мужчина похитил шестилетнюю дочь, затолкал в машину знакомого и увез в другой регион. При этом он привлек еще одного знакомого, который заклеил камеру домофона, чтобы она не зафиксировала преступление.

Спустя полтора месяца он вернулся в Свердловскую область и до июня 2022 года удерживал ее дома, не давая видеться с матерью и ее родственниками.

«Осужденный вину в инкриминируемом деянии не признал, пояснив, что защищал свои права как отец ребенка, действовал в интересах малолетней дочери», – сообщается в публикации.

Суд приговорил отца к двум годам лишения свободы условно.

Ранее женщина прикинулась благотворительницей и похитила младенца у его матери.

