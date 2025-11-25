На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ДНР водитель снял последние минуты своей жизни перед жестоким ДТП

В Макеевке водитель врезался в столб и не выжил
В ДНР мужчину не спасли после аварии, во время которой он потерял управление. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Макеевке. По предварительным данным, мужчина за рулем Audi ехал по дороге, но в какой-то момент не справился с управлением, выехал за пределы трассы и врезался в столб.

По данным Telegram-канала «Mash на Донбассе», водитель разогнался до 240 км/ч. При этом вместо того, чтобы смотреть за дорогой, он снимает спидометр и разговаривает.

Машина получила серьезные повреждения, у нее отлетели колеса, переднюю часть смяло. Находились ли в салоне другие люди, не уточняется.

«По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку», – сообщается в публикации полиции.

В МВД призвали водителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.

Ранее крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве.

