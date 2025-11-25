На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер продолжит установку терминалов с биометрией в регионах России

В 2025 году россияне оплатили проезд улыбкой более 1,2 млн раз
Пресс-служба Сбера

Сбер продолжает установку своих новых биометрических терминалов в общественном транспорте разных регионов России, на данный момент воспользоваться ими могут жители и гости шести городов РФ, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что проект стартовал в конце 2024 года, за это время жители и гости городов-участников оплатили поездки улыбкой уже свыше 1,2 млн раз.

Первыми новый способ оплаты проезда протестировали пассажиры в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, в 2025 году список дополнили Самара, Новосибирск, Рязань и Севастополь.

В Сбере добавили, что на данный момент турникеты метро Екатеринбурга полностью укомплектованы биометрическими терминалами, транспорт Нижнего Новгорода дооснащен 80 единицами оборудования. Также продолжаются работы по расширению парка терминалов в Самаре и Новосибирске.

Отмечается, что пассажиры, которые ранее не пользовались биометрическим методом оплаты, могут получить кешбэк 100% бонусами «Спасибо» за первые 10 поездок по биометрии в общественном транспорте. Акция проходит в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Севастополе, Самаре и Рязани до конца 2025 года.

