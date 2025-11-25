Россиянка решила разбогатеть на криптовалюте и отдала мошенникам более 6 млн рублей

В Костроме женщина инвестировала в мошенников более 6 млн рублей

В Костроме 54-летняя женщина решила заработать на криптовалюте, но лишилась квартиры и сбережений. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось в конце сентября, когда горожанка получила от неизвестных предложение поучаствовать в «крупном инвестиционном проекте». Женщина изучила данные компании, проверила сайт и лицензию. Не заподозрив неладного, она согласилась присоединиться к «инвестициям в криптовалюту».

После этого россиянка полтора месяца отправляла деньги на счет в личном кабинете и переводила их в цифровую валюту. Она также общалась с другими «бизнесменами» в специальном чате.

Желая увеличить свою прибыль, женщина полностью обнулила свои сберегательные счета и продала квартиру — все деньги она отправила на «инвестиции». Однако в начале ноября инвестиционная платформа внезапно закрылась, а переписка в чатах исчезла. Ущерб составил более 6 млн рублей.

