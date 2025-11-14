На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина избил свою дочь возле подъезда в Екатеринбурге

E1.ru: в Екатеринбурге мужчина избил свою дочь возле подъезда
true
true
true
close
Pixabay

В Екатеринбурге мужчина напал на свою дочь и избил девочку. Об этом сообщает E1.ru.

Инцидент произошел 14 ноября на улице Патриса Лумумбы. На видео с камеры домофона видно, как мужчина и девочка подошли к подъезду — там между ними произошел короткий разговор, в ходе которого ребенок сообщил о желании пойти к тете.

После этого мужчина внезапно схватил девочку за шею, повалил ее и ударил ребенка по голове, сообщив, что та «получит», если еще раз упомянет тетю. Затем он еще раз схватил малолетнюю за шею, поднял и швырнул. Пострадавшая стала кричать — на это отреагировали двое мужчин, которые отбили ее у агрессора.

Ранее россиянин проломил матери череп из-за замечания о его подруге.

