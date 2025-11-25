Сбер запустил ежегодную акцию «Добрый новогодний подарок»

Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» объявил о запуске ежегодной акции «Добрый новогодний подарок». В этом году инициатива проходит в 11-й раз и продлится до 20 января 2026 года, сообщили в компании.

В рамках акции Сбер удвоит каждое пожертвование, сделанное на платформе «СберВместе».

Все средства, собранные в ходе кампании, будут направлены на поддержку проектов российских некоммерческих организаций, работающих с детьми, которым требуется особое внимание. Специалисты таких НКО проводят комплексные развивающие занятия, помогают детям осваивать коммуникативные и бытовые навыки, учат ремеслам и профессиям, способствуя их социальной адаптации и самостоятельности.

Отмечается, что по итогам прошлогодней акции 2024–2025 годов на платформе «СберВместе» удалось собрать 25 млн рублей. Общий фонд достиг 68,6 млн рублей.

Всего за десятилетие проведения инициативы сумма пожертвований составила 333,7 млн рублей.

Одновременно с акцией стартовал грантовый конкурс для НКО, поддерживающих детей и подростков 5-18 лет, включая ребят с опытом сиротства, проживающих в приемных семьях или социальных учреждениях, а также детей с ментальными особенностями. Прием заявок открыт до 15 декабря 2025 года.

В рамках инициативы организации могут представить проекты в области развития социально-бытовых и коммуникативных навыков, профориентации, подготовки к трудоустройству или сопровождаемому проживанию, адаптивной физической культуры и других направлениях.

Максимальный размер гранта в этом году увеличен до 2 млн рублей. Реализация проектов, рассчитанных на 9-12 месяцев, начнется в апреле 2026 года. Итоги конкурса подведут в начале марта 2026 года.

В прошлом году на участие в конкурсе поступило 332 заявки из 66 регионов России, поддержку получили 39 проектов.