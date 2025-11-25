На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Казачество благословили на службу в мобилизационном резерве

Российское казачество получило благословение на оборонную службу
Всероссийское Казачье Общество

Российское казачество получило благословение на участие в мобилизационном людском резерве. Об этом сообщается в Telegram-канале Всероссийского казачьего общества (ВСКО).

Церковное благословение на службу дал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл — председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством и Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами.

Отмечается. что инициатива исходила от атамана ВСКО Виталия Кузнецова и прозвучала на заседании Постоянной комиссии по взаимодействию с Русской православной церковью Совета при президенте РФ по делам казачества. Встреча прошла в представительстве Волжского казачьего войска в Москве.

Кузнецов напомнил о недавнем подписании исторического соглашения между ВСКО и Министерством обороны РФ, которое впервые официально закрепило участие казаков в мобилизационном резерве. Документ предусматривает привлечение казачьих формирований к территориальной обороне и защите критически важных объектов инфраструктуры.

«Это исторический момент, и это исторический шаг для всего российского казачества. Ведь нам оказано высокое доверие со стороны главы государства. Мы знаем, что мобилизационный людской резерв сегодня — это и территориальная оборона субъектов Российской Федерации, в том числе и защита критически важных объектов инфраструктуры. Владыка, мы вступаем на этот новый путь развития российского казачества. Я уверен, мы не подведем, и прошу вас благословить все российское казачество на этом пути», — заявил атаман.

В свою очередь, митрополит Кирилл благословил казачество на выполнение возложенных задач и укрепление обороноспособности страны.

В ходе заседания также отметили вклад духовенства в поддержку участников специальной военной операции и анонсировали VII Евразийский форум казачьей молодежи, который пройдет при совместной организации Синодального комитета и Всероссийского казачьего общества.

