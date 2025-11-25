На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Московская компания создала робота-шахматиста

В Москве на выставке Weldex показали первую версию робота-шахматиста
Depositphotos

Столичная компания «Промышленная автоматизация», резидент технопарка «Мосгормаш» и участник Московского инновационного кластера, разработала коллаборативного робота, способного играть в шахматы. Об этом сообщается на сайте mos.ru.

По словам главы компании Романа Михайлова, модель демонстрирует возможности гибкой роботизации.

«Сегодня робот играет в шахматы, а завтра, после обновления программы, сможет выполнять задачи по сварке, паллетированию и обслуживанию станков с числовым программным управлением. Такая адаптивность делает решения особенно ценными для рынка автоматизации», — отметил он.

Сообщается, что первую версию робота представили на международной выставке Weldex, она выполняла заранее заданные ходы. Сейчас разработчики оснащают машину системой технического зрения и алгоритмами ИИ, что позволит устройству анализировать шахматную доску и играть в реальном времени.

В дальнейшем робот сможет одновременно соревноваться с несколькими соперниками. Для этого предполагается внедрить систему машинного зрения, интеллектуальный модуль и систему управления движением.

Камера будет фиксировать положение фигур и передавать данные на вычислительный модуль, где информация будет распознаваться. Алгоритмы ИИ смогут просчитывать варианты и определять оптимальный ход, а система управления обеспечит точное выполнение действий без столкновений.

В организации также отметили, что развитие научно-производственной базы и поддержка города позволяют производителю внедрять современные технологии и реализовывать инновационные решения.

