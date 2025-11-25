«МегаФон» распространил конвергент на большую часть России

«МегаФон» подключил к скоростному домашнему интернету пять регионов Дальневосточного федерального округа, завершив масштабную программу по развертыванию сервиса на большей части территории России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Теперь абоненты смогут пользоваться мобильной связью, домашним интернетом, получить пакетный доступ к онлайн-кинотеатрам и ТВ. Оплата всех сервисов осуществляется с одного счета, что, как отметили в компании, упрощает контроль за расходами.

Сообщается, что новая услуга стала доступна жителям Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Камчатского края и Республики Саха (Якутия). Их подключение стало возможным благодаря расширению партнерства компании с «Ростелекомом» в рамках модели FVNO (Fixed Virtual Network Operator — «виртуальный оператор фиксированной связи»). Партнер предоставляет инфраструктуру, а «МегаФон» предлагает свои услуги и поддержку абонентов.

С учетом новых подключений на Дальнем Востоке конвергентные тарифы компании теперь доступны в 72 регионах страны.

«Следующий шаг — использование сети нашего партнера в тех регионах, где у «МегаФона» уже есть собственная инфраструктура проводного интернета. За счет этого мы сумеем кратно усилить проникновение услуги и повысить ее доступность для еще большего числа клиентов», — рассказал директор по развитию фиксированного бизнеса «МегаФона» Артем Филин.

Директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко добавил, что компания продолжит развивать проекты по модели FVNO.