На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«МегаФон» распространил конвергент на большую часть России

«МегаФон» подключил к домашнему интернету пять регионов Дальнего Востока
true
true
true
close
Unsplash

«МегаФон» подключил к скоростному домашнему интернету пять регионов Дальневосточного федерального округа, завершив масштабную программу по развертыванию сервиса на большей части территории России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Теперь абоненты смогут пользоваться мобильной связью, домашним интернетом, получить пакетный доступ к онлайн-кинотеатрам и ТВ. Оплата всех сервисов осуществляется с одного счета, что, как отметили в компании, упрощает контроль за расходами.

Сообщается, что новая услуга стала доступна жителям Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Камчатского края и Республики Саха (Якутия). Их подключение стало возможным благодаря расширению партнерства компании с «Ростелекомом» в рамках модели FVNO (Fixed Virtual Network Operator — «виртуальный оператор фиксированной связи»). Партнер предоставляет инфраструктуру, а «МегаФон» предлагает свои услуги и поддержку абонентов.

С учетом новых подключений на Дальнем Востоке конвергентные тарифы компании теперь доступны в 72 регионах страны.

«Следующий шаг — использование сети нашего партнера в тех регионах, где у «МегаФона» уже есть собственная инфраструктура проводного интернета. За счет этого мы сумеем кратно усилить проникновение услуги и повысить ее доступность для еще большего числа клиентов», — рассказал директор по развитию фиксированного бизнеса «МегаФона» Артем Филин.

Директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко добавил, что компания продолжит развивать проекты по модели FVNO.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами