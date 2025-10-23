На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Судимый россиянин прикурил сигарету от пламени Вечного огня на Кубани

true
true
true

На Кубани поймали мужчину, который осквернил Вечный огонь, прикурив от пламени сигарету. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел у памятника в станице Зассовской. Неизвестный мужчина совершил противоправные действия на мемориале. Полицейские установили, что злоумышленник прикурил сигарету от пламени Вечного огня, а также совершал другие непотребные действия.

Подозреваемым оказался 44-летний ранее судимый местный житель, его задержали. В ходе разбирательства мужчина пояснил, что не имел умысла оскорбить кого-либо, а свой поступок совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушителя привлекли к административной ответственности. По решению суда кубанец получил 5 суток ареста по статье 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство.

Ранее российские подростки устроили танцы у памятника советским солдатам ради видео.

