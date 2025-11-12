На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ставрополец избил мать из-за того, что она отказалась дать ему денег

В Ставрополье перед судом предстанет 49-летний мужчина, избивший мать. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в июле текущего года, когда мужчина приехал в гости к своей пожилой матери в станицу Беломечетскую. Он потребовал у пенсионерки отдать ему крупную часть своих сбережений и социальных выплат. Получив отказ, он напал на родительницу и не менее десяти ударов в область груди и по голове. После этого агрессор скрылся с места происшествия.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчина обвиняется по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ — разбой с применением насилия, совершенный в особо крупном размере. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее российский подросток трижды обокрал отца ради машины и наркотиков.

