В Алтайском крае задержали «народного целителя» без дипломов после жалоб его пациентки

В Алтайском крае арестовали мужчину, выдававшего себя за восточного целителя

В Алтайском крае задержали Ихтиёрали Одилова, выдававшего себя за специалиста по восточной медицине и проводившего сомнительные процедуры, после которых страдали пациенты. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Поводом для проверки стало обращение одной из женщин в больницу с инфицированными ранами.

По данным канала, Одилов длительное время представлялся «доктором восточной медицины» и предлагал собственные методики, включая авторский курс по контурной пластике. Клиентов он привлекал через рекламу в соцсетях и принимал в открытых им «центрах здоровья» в разных регионах. Обещал провести «диагностику по глазам» и избавить от любых заболеваний.

Одна из жительниц региона согласилась на процедуру иглоукалывания, однако вместо обещанного эффекта получила множественные воспаленные раны на спине. После обращения к врачам она подала заявление в полицию.

По предварительным данным, у мужчины отсутствуют медицинские дипломы, имеются лишь сомнительные документы «народного специалиста». Кроме того, он уже привлекался к административной и уголовной ответственности за неуплату штрафов.

Одилова задержали 22 ноября в аэропорту Барнаула, после чего суд отправил его под домашний арест.

Ранее в Тульской области у женщины остановилось сердце после обращения к целителю.