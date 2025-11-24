На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тульской области у женщины остановилось сердце после обращения к целителю

РЕН ТВ: в Тульской области женщина обратилась к целителю и не выжила
true
true
true
close
Depositphotos

В Тульской области у женщины остановилось сердце после обращения к целителю. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 71-летняя женщина не жаловалась на здоровье и ухаживала за мужем-инвалидом. В какой-то момент она пожаловалась соседке на осеннюю простуду, знакомая посоветовала ей пойти к «целителю от бога».

Как рассказал сын пострадавшей, мужчина обещал клиентке, что монахи в Тибете будут молиться за нее. В результате она якобы отдала ему более 300 тысяч рублей, которые копила вместе с супругом.

Позже она поняла, что ее обманули, но не знала, как сказать об этом мужу. Из-за тревожных мыслей ей стало плохо, женщину госпитализировали. Узнав об этом, целитель убеждал тульчанку отказаться от помощи медиков.

«Они мне звонят, говорит, вообще круглосуточно, говорят, уходи из больницы, тебе там вообще не помогут», – рассказал сын.

В какой-то момент она разнервничалась, из-за чего развилась острая недостаточность дыхания. Спасти ее не смогли.

Ранее российская пенсионерка после «обряда снятия порчи» лишилась своих сбережений.

