В России зафиксирован рост интереса школьников к профориентации

Почти 3 млн школьников в РФ посетили в 2025 году мероприятия по профориентации

В 2025 году каждый третий российский школьник 6-11 классов принял участие в профориентационных мероприятиях в рамках единой модели школьной профориентации «Билет в будущее», число участников в текущем году будет в 1,5 раза выше по сравнению с 2024-м, следует из аналитических данных Фонда гуманитарных проектов.

В этом году порядка 300 тыс. школьников смогли в рамках профессиональных проб испытать себя в различных профессиях непосредственно на предприятиях.

Отмечается, что практико-ориентированный подход к поиску признания пользуется у молодежи успехом и позволяет подросткам на практике познакомиться с реальными условиями труда, оценить свои интересы и получить обратную связь от профессионалов, чтобы утвердиться в выборе.

Сообщается, что ежегодно к традиционным востребованным направлениям, таким как тяжелая и легкая промышленность, а также сельское хозяйство, добавляются новейшие специальности, в том числе и из сферы ИТ. К ним относятся, в частности, оператор БПЛА, гейм-дизайнер и разработчик WEB- и мультимедийных приложений.

Знакомство с таким разнообразием профессий позволяет школьникам лучше ориентироваться в сферах, которые уже сегодня становятся ключевыми на рынке труда и в перспективе гарантируют трудоустройство в востребованных отраслях российской экономики.

Также в текущем году для школьников были организованы мастер-классы и экскурсии на предприятия. До конца года число подростков, познакомившихся с различными производствами, приблизится к отметке в 550 тыс.



Особый интерес в 2025 году школьники также проявили к профориентационным диагностикам. До конца года их число вырастет на 80% по сравнению с минувшим годом, а количество выданных школьникам рекомендаций увеличится более чем в 2 раза — до 520 тыс.

Ранее сообщалось, что в 2025 году проект «Билет в будущее» входит в национальный проект «Молодежь и дети» и направлен на раскрытие талантов школьников, а также помощь с профессиональным самоопределением.