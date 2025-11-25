Омичка порезала возлюбленного ножом из-за безработицы и получила срок

В Омске вынесли приговор 48-летней женщине, которая порезала возлюбленного ножом из-за того, что тот безработный. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 23 июня 2024 года на кухне в квартире, где горожанка готовила ужин. Занимаясь едой, она поссорилась со своим избранником из-за того, что у него не было работы. В какой-то момент во время конфликта женщина ударила возлюбленного ножом в живот.

В результате здоровью мужчины оказался причинен тяжкий вред, однако женщина не признала своей вины. Она настаивала на том, что избранник сам нанес себе повреждения.

Кировский районный суд признал женщину виновной по уголовной статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Ей назначили наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Осужденная с адвокатом пытались обжаловать приговор, однако его оставили без изменений.

