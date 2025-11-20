Российский пенсионер дважды ударил внука ножом и отделался условным сроком

В Тюменской области застолье закончилось поножовщиной между дедом и внуком

Пенсионера из Тюменской области получил условный срок за нападение с ножом на собственного внука. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Инцидент произошел в ночь на 29 июля в селе Бердюгино Упоровского района. С вечера 74-летний Виктор Хребтов распивал спиртное вместе со своим внуком. В какой-то момент родственники поссорились, и пьяный дед не менее двух раз ударил внука кухонным ножом в область живота.

Рана была глубокой, проникающей в брюшную полость, но без повреждения внутренних органов, и причинила тяжкий вред здоровью потерпевшего. В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Хребтов полностью признал вину, пояснив, что ударил внука в пылу конфликта. Заводоуковский районный суд учел все обстоятельства дела и назначил мужчине наказание в виде условного срока на два года.

Ранее россиянин ударил пожилую мать ножом в живот после замечания о пьянстве.